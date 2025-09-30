- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRDT: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET
Der Wechselkurs von CRDT hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.58 bis zu einem Hoch von 23.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRDT heute?
Die Aktie von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET (CRDT) notiert heute bei 23.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.62 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von CRDT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRDT Dividenden?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET wird derzeit mit 23.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRDT zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRDT-Aktien?
Sie können Aktien von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET (CRDT) zum aktuellen Kurs von 23.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.66 oder 23.96 platziert, während 71 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRDT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRDT-Aktien?
Bei einer Investition in Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET müssen die jährliche Spanne 23.58 - 25.98 und der aktuelle Kurs 23.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.50% und -7.25%, bevor sie Orders zu 23.66 oder 23.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRDT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Simplify Opportunistic Income ETF?
Der höchste Kurs von Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) im vergangenen Jahr lag bei 25.98. Innerhalb von 23.58 - 25.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Simplify Opportunistic Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) im Laufe des Jahres betrug 23.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.66 und der Spanne 23.58 - 25.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRDT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRDT statt?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.62 und -6.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.62
- Eröffnung
- 23.72
- Bid
- 23.66
- Ask
- 23.96
- Tief
- 23.58
- Hoch
- 23.72
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- -1.50%
- 6-Monatsänderung
- -7.25%
- Jahresänderung
- -6.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8