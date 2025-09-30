- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRDT: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET
Le taux de change de CRDT a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.66 et à un maximum de 23.72.
Suivez la dynamique Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRDT aujourd'hui ?
L'action Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET est cotée à 23.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 23.62 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de CRDT présente ces mises à jour.
L'action Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET verse-t-elle des dividendes ?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET est actuellement valorisé à 23.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -6.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRDT.
Comment acheter des actions CRDT ?
Vous pouvez acheter des actions Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET au cours actuel de 23.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.67 ou de 23.97, le 5 et le -0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRDT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRDT ?
Investir dans Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.62 - 25.98 et le prix actuel 23.67. Beaucoup comparent -1.46% et -7.21% avant de passer des ordres à 23.67 ou 23.97. Consultez le graphique du cours de CRDT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Simplify Opportunistic Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Simplify Opportunistic Income ETF l'année dernière était 25.98. Au cours de 23.62 - 25.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Simplify Opportunistic Income ETF ?
Le cours le plus bas de Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) sur l'année a été 23.62. Sa comparaison avec 23.67 et 23.62 - 25.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRDT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRDT a-t-elle été divisée ?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.62 et -6.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.62
- Ouverture
- 23.72
- Bid
- 23.67
- Ask
- 23.97
- Plus Bas
- 23.66
- Plus Haut
- 23.72
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- -1.46%
- Changement à 6 Mois
- -7.21%
- Changement Annuel
- -6.15%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8