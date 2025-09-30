报价部分
货币 / CRDT
回到股票

CRDT: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET

23.67 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CRDT汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点23.66和高点23.72进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRDT股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET股票今天的定价为23.67。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为23.62，交易量达到5。CRDT的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET目前的价值为23.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.15%和USD。实时查看图表以跟踪CRDT走势。

如何购买CRDT股票？

您可以以23.67的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET股票。订单通常设置在23.67或23.97附近，而5和-0.21%显示市场活动。立即关注CRDT的实时图表更新。

如何投资CRDT股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET需要考虑年度范围23.58 - 25.98和当前价格23.67。许多人在以23.67或23.97下订单之前，会比较-1.46%和。实时查看CRDT价格图表，了解每日变化。

Simplify Opportunistic Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Opportunistic Income ETF的最高价格是25.98。在23.58 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET的绩效。

Simplify Opportunistic Income ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Opportunistic Income ETF（CRDT）的最低价格为23.58。将其与当前的23.67和23.58 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRDT股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.62和-6.15%中可见。

日范围
23.66 23.72
年范围
23.58 25.98
前一天收盘价
23.62
开盘价
23.72
卖价
23.67
买价
23.97
最低价
23.66
最高价
23.72
交易量
5
日变化
0.21%
月变化
-1.46%
6个月变化
-7.21%
年变化
-6.15%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8