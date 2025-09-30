CRDT股票今天的价格是多少？ Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET股票今天的定价为23.67。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为23.62，交易量达到5。CRDT的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET股票是否支付股息？ Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET目前的价值为23.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.15%和USD。实时查看图表以跟踪CRDT走势。

如何购买CRDT股票？ 您可以以23.67的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET股票。订单通常设置在23.67或23.97附近，而5和-0.21%显示市场活动。立即关注CRDT的实时图表更新。

如何投资CRDT股票？ 投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET需要考虑年度范围23.58 - 25.98和当前价格23.67。许多人在以23.67或23.97下订单之前，会比较-1.46%和。实时查看CRDT价格图表，了解每日变化。

Simplify Opportunistic Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Simplify Opportunistic Income ETF的最高价格是25.98。在23.58 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Opportunistic Income ET的绩效。

Simplify Opportunistic Income ETF股票的最低价格是多少？ Simplify Opportunistic Income ETF（CRDT）的最低价格为23.58。将其与当前的23.67和23.58 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。