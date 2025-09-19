KurseKategorien
CPSR

24.72 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPSR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.72 bis zu einem Hoch von 24.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.72 24.75
Jahresspanne
22.98 24.75
Vorheriger Schlusskurs
24.72
Eröffnung
24.72
Bid
24.72
Ask
25.02
Tief
24.72
Hoch
24.75
Volumen
54
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.65%
6-Monatsänderung
4.75%
Jahresänderung
3.60%
