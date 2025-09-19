Währungen / CPSR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CPSR
24.72 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPSR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.72 bis zu einem Hoch von 24.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.72 24.75
Jahresspanne
22.98 24.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.72
- Eröffnung
- 24.72
- Bid
- 24.72
- Ask
- 25.02
- Tief
- 24.72
- Hoch
- 24.75
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- 4.75%
- Jahresänderung
- 3.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K