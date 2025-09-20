Valute / CPSR
CPSR
24.72 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPSR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.72 e ad un massimo di 24.75.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.72 24.75
Intervallo Annuale
22.98 24.75
- Chiusura Precedente
- 24.72
- Apertura
- 24.72
- Bid
- 24.72
- Ask
- 25.02
- Minimo
- 24.72
- Massimo
- 24.75
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 4.75%
- Variazione Annuale
- 3.60%
20 settembre, sabato