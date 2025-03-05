Währungen / BJK
BJK: VanEck Gaming ETF
45.93 USD 0.49 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BJK hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.93 bis zu einem Hoch von 45.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Gaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.93 45.93
Jahresspanne
33.44 47.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.44
- Eröffnung
- 45.93
- Bid
- 45.93
- Ask
- 46.23
- Tief
- 45.93
- Hoch
- 45.93
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- -2.36%
- 6-Monatsänderung
- 22.94%
- Jahresänderung
- 2.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K