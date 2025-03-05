KurseKategorien
Währungen / BJK
Zurück zum Aktien

BJK: VanEck Gaming ETF

45.93 USD 0.49 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BJK hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.93 bis zu einem Hoch von 45.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Gaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BJK News

Tagesspanne
45.93 45.93
Jahresspanne
33.44 47.29
Vorheriger Schlusskurs
45.44
Eröffnung
45.93
Bid
45.93
Ask
46.23
Tief
45.93
Hoch
45.93
Volumen
1
Tagesänderung
1.08%
Monatsänderung
-2.36%
6-Monatsänderung
22.94%
Jahresänderung
2.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K