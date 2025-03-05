QuotazioniSezioni
Valute / BJK
BJK: VanEck Gaming ETF

45.93 USD 0.49 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BJK ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.93 e ad un massimo di 46.06.

Segui le dinamiche di VanEck Gaming ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
45.93 46.06
Intervallo Annuale
33.44 47.29
Chiusura Precedente
45.44
Apertura
46.06
Bid
45.93
Ask
46.23
Minimo
45.93
Massimo
46.06
Volume
2
Variazione giornaliera
1.08%
Variazione Mensile
-2.36%
Variazione Semestrale
22.94%
Variazione Annuale
2.77%
