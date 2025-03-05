Valute / BJK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BJK: VanEck Gaming ETF
45.93 USD 0.49 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BJK ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.93 e ad un massimo di 46.06.
Segui le dinamiche di VanEck Gaming ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
45.93 46.06
Intervallo Annuale
33.44 47.29
- Chiusura Precedente
- 45.44
- Apertura
- 46.06
- Bid
- 45.93
- Ask
- 46.23
- Minimo
- 45.93
- Massimo
- 46.06
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.08%
- Variazione Mensile
- -2.36%
- Variazione Semestrale
- 22.94%
- Variazione Annuale
- 2.77%
21 settembre, domenica