BAMB: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Intermediate Bond E
26.55 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAMB hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.53 bis zu einem Hoch von 26.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Intermediate Bond E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.53 26.55
Jahresspanne
25.28 26.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.56
- Eröffnung
- 26.53
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Tief
- 26.53
- Hoch
- 26.55
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.76%
- 6-Monatsänderung
- 1.10%
- Jahresänderung
- -0.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K