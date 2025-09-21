Valute / BAMB
BAMB: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Intermediate Bond E
26.55 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAMB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.53 e ad un massimo di 26.55.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Intermediate Bond E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.53 26.55
Intervallo Annuale
25.28 26.73
- Chiusura Precedente
- 26.56
- Apertura
- 26.53
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Minimo
- 26.53
- Massimo
- 26.55
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.76%
- Variazione Semestrale
- 1.10%
- Variazione Annuale
- -0.49%
21 settembre, domenica