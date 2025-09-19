Währungen / ATON
ATON
6.22 USD 0.04 (0.64%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATON hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.81 bis zu einem Hoch von 6.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.81 6.47
Jahresspanne
5.00 6.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.26
- Eröffnung
- 6.37
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Tief
- 5.81
- Hoch
- 6.47
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- -8.66%
- 6-Monatsänderung
- -8.66%
- Jahresänderung
- -8.66%
