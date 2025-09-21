Valute / ATON
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATON
6.07 USD 0.19 (3.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATON ha avuto una variazione del -3.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.81 e ad un massimo di 6.47.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Intervallo Giornaliero
5.81 6.47
Intervallo Annuale
5.00 6.97
- Chiusura Precedente
- 6.26
- Apertura
- 6.37
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Minimo
- 5.81
- Massimo
- 6.47
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- -3.04%
- Variazione Mensile
- -10.87%
- Variazione Semestrale
- -10.87%
- Variazione Annuale
- -10.87%
21 settembre, domenica