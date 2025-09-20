시세섹션
통화 / ATON
주식로 돌아가기

ATON

6.07 USD 0.19 (3.04%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ATON 환율이 오늘 -3.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.81이고 고가는 6.47이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
일일 변동 비율
5.81 6.47
년간 변동
5.00 6.97
이전 종가
6.26
시가
6.37
Bid
6.07
Ask
6.37
저가
5.81
고가
6.47
볼륨
142
일일 변동
-3.04%
월 변동
-10.87%
6개월 변동
-10.87%
년간 변동율
-10.87%
20 9월, 토요일