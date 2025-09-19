Währungen / APRJ
APRJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
24.97 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APRJ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.94 bis zu einem Hoch von 24.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.94 24.97
Jahresspanne
23.16 25.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.97
- Eröffnung
- 24.96
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Tief
- 24.94
- Hoch
- 24.97
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.52%
- 6-Monatsänderung
- 2.13%
- Jahresänderung
- 1.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K