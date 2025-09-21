Valute / APRJ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
APRJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
24.97 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APRJ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.94 e ad un massimo di 24.97.
Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.94 24.97
Intervallo Annuale
23.16 25.03
- Chiusura Precedente
- 24.97
- Apertura
- 24.96
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Minimo
- 24.94
- Massimo
- 24.97
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- 2.13%
- Variazione Annuale
- 1.59%
21 settembre, domenica