AOM: iShares Core Moderate Allocation ETF

47.52 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AOM hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.40 bis zu einem Hoch von 47.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core Moderate Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AOM News

Tagesspanne
47.40 47.52
Jahresspanne
41.20 47.63
Vorheriger Schlusskurs
47.49
Eröffnung
47.50
Bid
47.52
Ask
47.82
Tief
47.40
Hoch
47.52
Volumen
101
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
2.17%
6-Monatsänderung
8.39%
Jahresänderung
5.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K