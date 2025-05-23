Währungen / AOM
AOM: iShares Core Moderate Allocation ETF
47.52 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AOM hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.40 bis zu einem Hoch von 47.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core Moderate Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
47.40 47.52
Jahresspanne
41.20 47.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.49
- Eröffnung
- 47.50
- Bid
- 47.52
- Ask
- 47.82
- Tief
- 47.40
- Hoch
- 47.52
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- 8.39%
- Jahresänderung
- 5.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K