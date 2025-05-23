Valute / AOM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AOM: iShares Core Moderate Allocation ETF
47.52 USD 0.03 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AOM ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.40 e ad un massimo di 47.52.
Segui le dinamiche di iShares Core Moderate Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
47.40 47.52
Intervallo Annuale
41.20 47.63
- Chiusura Precedente
- 47.49
- Apertura
- 47.50
- Bid
- 47.52
- Ask
- 47.82
- Minimo
- 47.40
- Massimo
- 47.52
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 2.17%
- Variazione Semestrale
- 8.39%
- Variazione Annuale
- 5.41%
21 settembre, domenica