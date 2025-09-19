Währungen / AMID
AMID: Argent Mid Cap ETF
34.32 USD 0.11 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMID hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.32 bis zu einem Hoch von 34.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Argent Mid Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
34.32 34.35
Jahresspanne
28.04 37.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.43
- Eröffnung
- 34.35
- Bid
- 34.32
- Ask
- 34.62
- Tief
- 34.32
- Hoch
- 34.35
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 9.75%
- Jahresänderung
- -2.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K