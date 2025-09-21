Valute / AMID
AMID: Argent Mid Cap ETF
34.32 USD 0.11 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMID ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.32 e ad un massimo di 34.66.
Segui le dinamiche di Argent Mid Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.32 34.66
Intervallo Annuale
28.04 37.83
- Chiusura Precedente
- 34.43
- Apertura
- 34.66
- Bid
- 34.32
- Ask
- 34.62
- Minimo
- 34.32
- Massimo
- 34.66
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- 0.59%
- Variazione Semestrale
- 9.75%
- Variazione Annuale
- -2.36%
21 settembre, domenica