AMID: Argent Mid Cap ETF

34.32 USD 0.11 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMID ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.32 e ad un massimo di 34.66.

Segui le dinamiche di Argent Mid Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Intervallo Giornaliero
34.32 34.66
Intervallo Annuale
28.04 37.83
Chiusura Precedente
34.43
Apertura
34.66
Bid
34.32
Ask
34.62
Minimo
34.32
Massimo
34.66
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
0.59%
Variazione Semestrale
9.75%
Variazione Annuale
-2.36%
21 settembre, domenica