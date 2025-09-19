KurseKategorien
AMBQ

33.19 USD 0.16 (0.48%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMBQ hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.57 bis zu einem Hoch von 33.68 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
32.57 33.68
Jahresspanne
31.60 51.76
Vorheriger Schlusskurs
33.03
Eröffnung
33.61
Bid
33.19
Ask
33.49
Tief
32.57
Hoch
33.68
Volumen
71
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
-15.87%
6-Monatsänderung
-14.46%
Jahresänderung
-14.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K