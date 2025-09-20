CotationsSections
31.33 USD 1.70 (5.15%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMBQ a changé de -5.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.30 et à un maximum de 33.68.

Range quotidien
31.30 33.68
Range Annuel
31.30 51.76
Clôture Précédente
33.03
Ouverture
33.61
Bid
31.33
Ask
31.63
Plus Bas
31.30
Plus Haut
33.68
Volume
358
Changement quotidien
-5.15%
Changement Mensuel
-20.58%
Changement à 6 Mois
-19.25%
Changement Annuel
-19.25%
20 septembre, samedi