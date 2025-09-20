Valute / AMBQ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMBQ
31.33 USD 1.70 (5.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMBQ ha avuto una variazione del -5.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.30 e ad un massimo di 33.68.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
31.30 33.68
Intervallo Annuale
31.30 51.76
- Chiusura Precedente
- 33.03
- Apertura
- 33.61
- Bid
- 31.33
- Ask
- 31.63
- Minimo
- 31.30
- Massimo
- 33.68
- Volume
- 358
- Variazione giornaliera
- -5.15%
- Variazione Mensile
- -20.58%
- Variazione Semestrale
- -19.25%
- Variazione Annuale
- -19.25%
20 settembre, sabato