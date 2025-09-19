Währungen / AAMI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AAMI
49.95 USD 1.61 (3.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAMI hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.28 bis zu einem Hoch von 50.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
48.28 50.31
Jahresspanne
22.60 51.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.34
- Eröffnung
- 48.28
- Bid
- 49.95
- Ask
- 50.25
- Tief
- 48.28
- Hoch
- 50.31
- Volumen
- 394
- Tagesänderung
- 3.33%
- Monatsänderung
- -0.22%
- 6-Monatsänderung
- 94.13%
- Jahresänderung
- 93.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K