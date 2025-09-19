KurseKategorien
Währungen / AAMI
AAMI

49.95 USD 1.61 (3.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAMI hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.28 bis zu einem Hoch von 50.31 gehandelt.

Tagesspanne
48.28 50.31
Jahresspanne
22.60 51.65
Vorheriger Schlusskurs
48.34
Eröffnung
48.28
Bid
49.95
Ask
50.25
Tief
48.28
Hoch
50.31
Volumen
394
Tagesänderung
3.33%
Monatsänderung
-0.22%
6-Monatsänderung
94.13%
Jahresänderung
93.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K