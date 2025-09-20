CotationsSections
Devises / AAMI
Retour à Actions

AAMI

48.79 USD 1.16 (2.32%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAMI a changé de -2.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.74 et à un maximum de 49.68.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
48.74 49.68
Range Annuel
22.60 51.65
Clôture Précédente
49.95
Ouverture
49.56
Bid
48.79
Ask
49.09
Plus Bas
48.74
Plus Haut
49.68
Volume
440
Changement quotidien
-2.32%
Changement Mensuel
-2.54%
Changement à 6 Mois
89.62%
Changement Annuel
88.74%
20 septembre, samedi