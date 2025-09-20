QuotazioniSezioni
AAMI

48.79 USD 1.16 (2.32%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAMI ha avuto una variazione del -2.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.74 e ad un massimo di 49.68.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
48.74 49.68
Intervallo Annuale
22.60 51.65
Chiusura Precedente
49.95
Apertura
49.56
Bid
48.79
Ask
49.09
Minimo
48.74
Massimo
49.68
Volume
440
Variazione giornaliera
-2.32%
Variazione Mensile
-2.54%
Variazione Semestrale
89.62%
Variazione Annuale
88.74%
20 settembre, sabato