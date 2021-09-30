Meldung: "Autotrading disabled by server"
Hallo Zusammen,
Eine Frage die Bedeutung hinter der Meldung:
"Autotrading disabled by server"
Heißt das soviel das mein Broker das Automatische Handeln nicht erlaubt ?
gibt es hierzu eine Lösung ?
War es eines von diesen:
Das ist alles wie bei dir Abgebildet.
Es ist alles aktiv und wenn der EA selbst ein Trade auslösen will oder ich einen Manuellen Trade über den EA ausführen möchte kommt die besagte Fehler Meldung...
Hast Du das Bild verstanden? Es heißt, dass wenn eine der aufgeführten Dinge geschehen, also Konto-, Profil- oder Chartänderung (arbeitest Du mit Python?), das Terminal (nicht der EA!) automatisch den Algo-Handel abschaltet!
Außerdem gibt es beim Start des EA im ersten Tab seiner Einstellungen auch(!) eine Option, den Algo-Handel zu (de-) aktivieren.
Ja, das ist mir bewusst!
Es ist ja alles Aktiv einmal der EA selbst und der „Haupt Schalter“ von Auto Handel.
Der Fehler erscheint ja erst wenn er versucht zu Traden das sehe ich im Jornal.. das der Fehler vom Server selbst kommt und nicht vom EA.
Und was steht im Expert-Journal und dem Journal des Terminals?
