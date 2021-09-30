Meldung: "Autotrading disabled by server"

Hallo Zusammen,


Eine Frage die Bedeutung hinter der Meldung:

"Autotrading disabled by server"


Heißt das soviel das mein Broker das Automatische Handeln nicht erlaubt ?

gibt es hierzu eine Lösung ?

 
War es eines von diesen:


 

Das ist alles wie bei dir Abgebildet.

Es ist alles aktiv und wenn der EA selbst ein Trade auslösen will oder ich einen Manuellen Trade über den EA ausführen möchte kommt die besagte Fehler Meldung...

 
frag deinen broker

 
Der weis nicht so richtig was ich von ihm will habe ich das Gefühl...

deswegen wollte ich Fragen ob die Möglichkeit besteht das der Broker das Abschalten könnte.

 
würde ich mal annehmen, kann aber auch sein, das der Markt geschlossen ist

 
Ne, der Markt ist offen, denn wenn ich es ohne EA mache klappt alles...

nur eben über den EA bekomme ich die besagte Meldung.

 
Hast Du das Bild verstanden? Es heißt, dass wenn eine der aufgeführten Dinge geschehen, also Konto-, Profil- oder Chartänderung (arbeitest Du mit Python?), das Terminal (nicht der EA!) automatisch den Algo-Handel abschaltet!

Außerdem gibt es beim Start des EA im ersten Tab seiner Einstellungen auch(!) eine Option, den Algo-Handel zu (de-) aktivieren.

 
Ja, das ist mir bewusst!

Es ist ja alles Aktiv einmal der EA selbst und der „Haupt Schalter“ von Auto Handel.


Der Fehler erscheint ja erst wenn er versucht zu Traden das sehe ich im Jornal.. das der Fehler vom Server selbst kommt und nicht vom EA.

 
Und was steht im Expert-Journal und dem Journal des Terminals?

 
Den Fehler welcher oben beschrieben wurde.
Man sieht sozusagen das der EA will aber der Beoker es nicht zulassen würde...
