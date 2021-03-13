vernünftiges Backtesting mittels Tickstory?
Warum mit MT4? Mit Ticks backtesten ist ein Aufwand für nix, seit MT5 es anbietet und MQ auf eigenen Demokonten Ticks über mehrere Jahrzehnte zurück anbietet - außerdem ist a) das Echtzeitverhalten und auch der Tester schneller. Hier ein Vergleich:
Warum, als Anfänger, mit einem "Museumsstück" den Umgang und das Programmieren lernen?
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Servus zusammen,
ich habe sowohl bei Google als auch hier unter der Suchfunktion geschaut und nichts gefunden. Daher folgende Frage.
Meinen EA möchte ich natürlich Backtesten mittels MT4. An vielen Stellen wird einem immer geraten eine hohe Prozentzahl/Qualität im Backtest anzustreben, weil der Test sonst nicht aussagekräftig ist.
1.: Was ist der Unterschied der historischen Daten von bspw. Tickstory zu den Daten meines Brokers? Ist Tickstory vertrauenswürdig?
2.: Was sagt diese Prozentzahl aus?
3.:Ich habe mir kostenlos die historischen Daten des letzten Jahres runtergeladen. Da wird mir bei der Qualität n/a angezeigt. Ist das normal?
Danke für eure Hilfe.
Gruß
Tron