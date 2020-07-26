MQL5 Fehlermeldung nach nach Migration auf den VPS

Neuer Kommentar
 

Hallo an Alle!

Kann mir jemeand von euch weiterhelfen? Wer ist für den Support für das VPS zuständig? In der gesamten VPS Sektion steht alles Mögliche über das VPS... aber keine Support-Kontakt???

Ich habe Fragen zu einigen Journaleinträgen, welche ich nicht verstehe. Ich benutze 4 EA welche auf den Desktop einwandfrei funktionieren. Nach der Migration auf das VPS erhalte ich bei einen EA (Donchian) Fehleinträge. Was haben diese zu bedeuten? Kann ich sicher sein, dass dieser EA auf dem Server korrekt ausgeführt wird?

Danke für eure Rückmeldung!

Gruss, Davor



 
Hast Du Dich beim Einrichten hier nach gerichtet: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps ?
Wie man den besten Forex VPS mietet und verwaltet
Wie man den besten Forex VPS mietet und verwaltet
  • www.mql5.com
Starten sie den Wizard des virtuellen Servers (Navigator-Fenster — Kontextmenü des Handelskontos — "Virtuellen Server registrieren"). Er findet automatisch den an Ihrem Broker am nächsten gelegenen Server und bietet Ihnen mehrere Tarife zur Auswahl an. Wenn Sie diesen Service zum ersten Mal nutzen, stehen Ihnen 24 Stunden kostenlos zur...
 
Carl Schreiber:
Hast Du Dich beim Einrichten hier nach gerichtet: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps ?

Halo Carl,

Ja, der VPS läuft ja auch soweit perfekt. Im JournalViewer sehe ich das die EA's geladen wurden und die funktionieren auch auf dem VPS und erstellen automatisch Trades... schon irgendwie widersprüchlich!


Nur bei der Synchronisation, d.h beim migrieren erhalte ich jedes Mal im MT5 Journal unter "Experts" diese MQL5-Meldung, dass der Donchian nicht geladen werden konnte. Aber warum nur bei diesem EA und bei den anderen drei nicht? Und warum erhalte ich im MT5 immer wieder diese Alerts,  "auto trading disabled by client"... aber ein paar Tausendstel Sekunden später wird der Trade dann trotzdem eröffnet. Das alles beunruhigt!  



Schon mal vielen Dank im Voraus, wenn du mir hier weiterhelfen könntest.

Gruss, Davor

 
Check mal unter den Eigenschaften des EA Tab Allgemein das Häckchen bei Algo-Handel erlauben
 
Carl Schreiber:
Check mal unter den Eigenschaften des EA Tab Allgemein das Häckchen bei Algo-Handel erlauben

Hallo Carl,

Ja, diese Checkbox ist angewählt... 


Auch nach der Migration erhalte ich immer eine positive Rückmeldung...



 

Sind wohl viele?

Dann könnte das aus den Regeln eine Rolle spielen:

https://www.mql5.com/de/vps/rules#part_III

Punkt III.7:

Bei der Synchronisierung wird die aktive Handelsumgebung vom Kundenterminal auf das gemietetes Virtuelles Terminal migriert. Zur aktiven Handelsumgebung gehören:
  • nur aktive Chart, auf denen Expert Advisors gestartet wurden. Man darf höchsten 32 Charts auf einen kostenpflichtigen Hostserver und höchstens 16 Charts auf einen kostenfreien Hostserver migrieren,
  • integrierte und benutzerdefinierte Indikatoren, die auf den Charts gestartet sind, auf denen Expert Advisors gestartet wurden,
  • die auf den Charts gestarteten benutzerdefinierten Expert Advisors, aber höchstens 32 auf einem kostenpflichtigen Hostserver und höchstens 16 für einem kostenfreien,
  • Einstellungen der Tabs "FTP", "E-Mail", "Signale" und "Benachrichtigungen" sowie WebRequest Erlaubnisse aus den Experten-Einstellungen.
    ...
Rules of Using the Virtual Hosting Service
Rules of Using the Virtual Hosting Service
  • www.mql5.com
Der Virtual Hosting Service bietet virtuelle Terminals von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zur Miete an, welche sich auf den Servern von Virtual Hosting Cloud befinden.  Der Virtual Hosting Service ist nur für auf mql5.com registrierte Nutzer verfügbar, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Nutzung des Virtual Hosting Services setzt automatisch...
 
Carl Schreiber:

Sind wohl viele?

Dann könnte das aus den Regeln eine Rolle spielen:

https://www.mql5.com/de/vps/rules#part_III

Punkt III.7:

Salü Carl,

Gemäss diesen Regeln bewege ich mich immer noch im grünen Bereich. Total sind ja 32 Charts mit aktiven EA's erlaubt. Ich benutze aktuell nur 28... werde aber die nächste Woche auf die 32 erweitern. Das ist ja auch nicht viel! Der Hersteller des EA's betreibt seinen VPS bei x-beliebigen Hostern. Dort funktionieren alle EA's ohne Regeln und Einschränkungen... und für weniger als 15 Euro/ Mt.

Ich hatte noch letzten Freitag die Migration testweise bewusst mit nur 4 Charts auf den VPS hochgeladen. Dabei war der Donchian nur auf einem Chart vertreten... trotzdem kamen die gleichen Fehlermeldungen! Ich vermute ein Timing-Problem als Ursache zwischen dem Desktop und VPS während der Migration und wäre der Meinung, dass solche Themen an das Entwicklerteam weitergeleiten werden.

Ich glaube an den VPS von MetaQuotes und möchte diesen gerne benutzen. Ich wäre froh, wenn sich das jemand genauer anschauen würde.

Danke und Gruss,

Davor

 

Also dann scheint das Problem speziell der Donchian zu sein. Verwendet er Dll?

Hast Du den Quellcode? Kannst Du ihn  kompilieren und noch einmal versuchen?

Neuer Kommentar