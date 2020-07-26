MQL5 Fehlermeldung nach nach Migration auf den VPS
Hast Du Dich beim Einrichten hier nach gerichtet: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps ?
Halo Carl,
Ja, der VPS läuft ja auch soweit perfekt. Im JournalViewer sehe ich das die EA's geladen wurden und die funktionieren auch auf dem VPS und erstellen automatisch Trades... schon irgendwie widersprüchlich!
Nur bei der Synchronisation, d.h beim migrieren erhalte ich jedes Mal im MT5 Journal unter "Experts" diese MQL5-Meldung, dass der Donchian nicht geladen werden konnte. Aber warum nur bei diesem EA und bei den anderen drei nicht? Und warum erhalte ich im MT5 immer wieder diese Alerts, "auto trading disabled by client"... aber ein paar Tausendstel Sekunden später wird der Trade dann trotzdem eröffnet. Das alles beunruhigt!
Schon mal vielen Dank im Voraus, wenn du mir hier weiterhelfen könntest.
Gruss, Davor
Sind wohl viele?
Dann könnte das aus den Regeln eine Rolle spielen:
https://www.mql5.com/de/vps/rules#part_III
Punkt III.7:
- nur aktive Chart, auf denen Expert Advisors gestartet wurden. Man darf höchsten 32 Charts auf einen kostenpflichtigen Hostserver und höchstens 16 Charts auf einen kostenfreien Hostserver migrieren,
- integrierte und benutzerdefinierte Indikatoren, die auf den Charts gestartet sind, auf denen Expert Advisors gestartet wurden,
- die auf den Charts gestarteten benutzerdefinierten Expert Advisors, aber höchstens 32 auf einem kostenpflichtigen Hostserver und höchstens 16 für einem kostenfreien,
- Einstellungen der Tabs "FTP", "E-Mail", "Signale" und "Benachrichtigungen" sowie WebRequest Erlaubnisse aus den Experten-Einstellungen.
Salü Carl,
Gemäss diesen Regeln bewege ich mich immer noch im grünen Bereich. Total sind ja 32 Charts mit aktiven EA's erlaubt. Ich benutze aktuell nur 28... werde aber die nächste Woche auf die 32 erweitern. Das ist ja auch nicht viel! Der Hersteller des EA's betreibt seinen VPS bei x-beliebigen Hostern. Dort funktionieren alle EA's ohne Regeln und Einschränkungen... und für weniger als 15 Euro/ Mt.
Ich hatte noch letzten Freitag die Migration testweise bewusst mit nur 4 Charts auf den VPS hochgeladen. Dabei war der Donchian nur auf einem Chart vertreten... trotzdem kamen die gleichen Fehlermeldungen! Ich vermute ein Timing-Problem als Ursache zwischen dem Desktop und VPS während der Migration und wäre der Meinung, dass solche Themen an das Entwicklerteam weitergeleiten werden.
Ich glaube an den VPS von MetaQuotes und möchte diesen gerne benutzen. Ich wäre froh, wenn sich das jemand genauer anschauen würde.
Danke und Gruss,
Davor
Hallo an Alle!
Kann mir jemeand von euch weiterhelfen? Wer ist für den Support für das VPS zuständig? In der gesamten VPS Sektion steht alles Mögliche über das VPS... aber keine Support-Kontakt???
Ich habe Fragen zu einigen Journaleinträgen, welche ich nicht verstehe. Ich benutze 4 EA welche auf den Desktop einwandfrei funktionieren. Nach der Migration auf das VPS erhalte ich bei einen EA (Donchian) Fehleinträge. Was haben diese zu bedeuten? Kann ich sicher sein, dass dieser EA auf dem Server korrekt ausgeführt wird?
Danke für eure Rückmeldung!
Gruss, Davor