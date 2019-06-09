StopLoss und TakeProfit einzeln modifizieren - Seite 2
Ich zeige mal warum es sinnlos ist "Code" aus dem Zusammenhang eines Problems zu senden.
TE postet eine Funktion die anscheinend Probleme macht:
In der Berechnung zu den neuen Werten
erscheint die Variable
Sucht man in der Funktion mit STRG-F nach ihr sieht man wie im Bild das sie garnicht hier definiert wird und somit der Wert nicht bekannt ist.
Wie sollen wir denn das Problem so lösen können ?
Nochmals .....postet bitte immer den kompletten EA .
Falls Ängste aufkommen seinen vermeintlichen Goldesel zu verbreiten schreibt ein kurzes Skript das das Problem zeigt.
Schönen Sonntag