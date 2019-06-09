StopLoss und TakeProfit einzeln modifizieren - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Beiträge, die zu diesem Thema nicht gehören, wurden zu "Fragen zum Traling von SL und TP" hinzugefügt.
 

Ich zeige mal warum es sinnlos ist "Code" aus dem Zusammenhang eines Problems zu senden.


TE postet eine Funktion die anscheinend Probleme macht:

In der Berechnung zu den neuen Werten 

CurrentStopLoss
CurrentTakeProfit

erscheint die Variable 

TradeDiv

Sucht man in der Funktion mit STRG-F nach ihr sieht man wie im Bild das sie garnicht hier definiert wird und somit der Wert nicht bekannt ist.


Wie sollen wir denn das Problem so lösen können ?


Nochmals .....postet bitte immer den kompletten EA .

Falls Ängste aufkommen seinen vermeintlichen Goldesel zu verbreiten schreibt ein kurzes Skript das das Problem zeigt.


Schönen Sonntag

12
Neuer Kommentar