如何订阅MetaTrader 4和MetaTrader 5的交易信号

MetaTrader 4和MetaTrader 5的交易信号是一种强大且非常方便的服务，它允许每个人连接信号供应商并且自动重复他们的交易操作。 原则简单明了：用户选择一个他或她喜欢的信号，订阅它，并从那一刻开始所有的交易都重复在他或她的帐户。这不需要您是一位专业的交易者，因为交易复制流程运行无需订阅人，即自动运行。有关信号以及它们如何工作的进一步信息提供在MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号的基本信息的文章里。您也可以很快地习惯于服务的益处并且在"MQL5信号优势"的文章中找出这些信号有何好处。



所以您需要做什么才能成为信号订阅人以及立刻在其他交易者的成功之上开始赚钱呢？





您不但可以从您的程序端订阅信号还可以通过MQL5.com网站订阅信号。要做到这一点，从列表中选择必要的 交易信号 并且点击“订阅”。选择订阅周期（每周或每月）和开始日期。指定经纪人名称（当您开始输入第一个字符时将会显示所有适用名称列表）和您将复制交易的登录名（交易账户号）。







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