- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
13 (44.82%)
亏损交易:
16 (55.17%)
最好交易:
0.32 USD
最差交易:
-6.35 USD
毛利:
1.29 USD (12 700 pips)
毛利亏损:
-27.86 USD (278 200 pips)
最大连续赢利:
5 (0.92 USD)
最大连续盈利:
0.92 USD (5)
夏普比率:
-0.57
交易活动:
1.71%
最大入金加载:
6.62%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
23 (79.31%)
短期交易:
6 (20.69%)
利润因子:
0.05
预期回报:
-0.92 USD
平均利润:
0.10 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
8 (-14.70 USD)
最大连续亏损:
-14.70 USD (8)
每月增长:
-13.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
26.57 USD
最大值:
26.57 USD (13.29%)
相对跌幅:
结余:
13.29% (26.57 USD)
净值:
5.90% (11.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD.s
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD.s
|-27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD.s
|-266K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.32 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +0.92 USD
最大连续亏损: -14.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Professional Bitcoin Trading - Smart Risk Management - Consistent Growth.
A disciplined BTC trading strategy designed to capture high-quality market opportunities while prioritizing capital preservation.
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Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
1
100%
29
44%
2%
0.04
-0.92
USD
USD
13%
1:500