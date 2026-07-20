- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
24 (34.78%)
亏损交易:
45 (65.22%)
最好交易:
84.72 USD
最差交易:
-77.50 USD
毛利:
648.39 USD (46 407 pips)
毛利亏损:
-947.35 USD (47 594 pips)
最大连续赢利:
3 (41.25 USD)
最大连续盈利:
149.66 USD (2)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
10.77%
最大入金加载:
1.26%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.88
长期交易:
24 (34.78%)
短期交易:
45 (65.22%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-4.33 USD
平均利润:
27.02 USD
平均损失:
-21.05 USD
最大连续失误:
8 (-115.80 USD)
最大连续亏损:
-130.02 USD (4)
每月增长:
-1.06%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
298.96 USD
最大值:
339.88 USD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
3.38% (339.88 USD)
净值:
0.49% (48.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|68
|BTCUSD_
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|-299
|BTCUSD_
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-8.3K
|BTCUSD_
|7.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.72 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +41.25 USD
最大连续亏损: -115.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeMasterTrade-Virtual 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Munna Gold pro
Professional XAUUSD (Gold) Trading Signal
This signal focuses exclusively on trading XAUUSD (Gold) using a disciplined trend-following and price action approach.
Strategy Highlights
- Gold (XAUUSD) only
- Strict risk management
- Trend confirmation before entry
- Controlled drawdown
- Long-term consistency
- No martingale
- No grid trading
- No high-risk recovery methods
Risk Management
- Fixed risk per trade
- Capital protection rules
- Maximum drawdown control
- Disciplined trade management
Trading Style
- Medium-term intraday trading
- High-quality setups only
- Quality over quantity
Important Notice
Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Subscribers should choose a risk level appropriate for their own capital and financial situation.
没有评论
Welcome to Munna XAUUSD Pro! Thank you for visiting my trading signal. This signal focuses exclusively on XAUUSD (Gold) with disciplined risk management and long-term consistency. Regular updates about strategy improvements and important announcements will be posted here. Thank you for your support
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
6
26%
69
34%
11%
0.68
-4.33
USD
USD
3%
1:100