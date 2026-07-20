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信号 / MetaTrader 5 / Munna XAUUSD Pro
Md Ettiza

Munna XAUUSD Pro

Md Ettiza
Md Ettiza

Md Ettiza

Professional algorithmic trader and MQL5 developer specializing in XAUUSD (Gold) trading systems. I develop reliable Expert Advisors and trading tools focused on risk management, automation, and consistent performance.
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -3%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
如何订阅？
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
69
盈利交易:
24 (34.78%)
亏损交易:
45 (65.22%)
最好交易:
84.72 USD
最差交易:
-77.50 USD
毛利:
648.39 USD (46 407 pips)
毛利亏损:
-947.35 USD (47 594 pips)
最大连续赢利:
3 (41.25 USD)
最大连续盈利:
149.66 USD (2)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
10.77%
最大入金加载:
1.26%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.88
长期交易:
24 (34.78%)
短期交易:
45 (65.22%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-4.33 USD
平均利润:
27.02 USD
平均损失:
-21.05 USD
最大连续失误:
8 (-115.80 USD)
最大连续亏损:
-130.02 USD (4)
每月增长:
-1.06%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
298.96 USD
最大值:
339.88 USD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
3.38% (339.88 USD)
净值:
0.49% (48.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD. 68
BTCUSD_ 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD. -299
BTCUSD_ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD. -8.3K
BTCUSD_ 7.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +84.72 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +41.25 USD
最大连续亏损: -115.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeMasterTrade-Virtual 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Munna Gold pro

Professional XAUUSD (Gold) Trading Signal

This signal focuses exclusively on trading XAUUSD (Gold) using a disciplined trend-following and price action approach.

Strategy Highlights

  • Gold (XAUUSD) only
  • Strict risk management
  • Trend confirmation before entry
  • Controlled drawdown
  • Long-term consistency
  • No martingale
  • No grid trading
  • No high-risk recovery methods

Risk Management

  • Fixed risk per trade
  • Capital protection rules
  • Maximum drawdown control
  • Disciplined trade management

Trading Style

  • Medium-term intraday trading
  • High-quality setups only
  • Quality over quantity

Important Notice

Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. Subscribers should choose a risk level appropriate for their own capital and financial situation.


没有评论
2026.08.11 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 18:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.20 17:23 2026.07.20 17:23:42  

Welcome to Munna XAUUSD Pro! Thank you for visiting my trading signal. This signal focuses exclusively on XAUUSD (Gold) with disciplined risk management and long-term consistency. Regular updates about strategy improvements and important announcements will be posted here. Thank you for your support

查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Munna XAUUSD Pro
每月30 USD
-3%
0
0
USD
9.7K
USD
6
26%
69
34%
11%
0.68
-4.33
USD
3%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载