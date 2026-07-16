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Li Yin Fang

Pivotstorm Signal

Li Yin Fang
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99
盈利交易:
59 (59.59%)
亏损交易:
40 (40.40%)
最好交易:
10.39 USD
最差交易:
-42.48 USD
毛利:
149.74 USD (207 887 pips)
毛利亏损:
-349.89 USD (217 217 pips)
最大连续赢利:
14 (27.70 USD)
最大连续盈利:
29.12 USD (7)
夏普比率:
-0.25
交易活动:
1.80%
最大入金加载:
159.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.88
长期交易:
50 (50.51%)
短期交易:
49 (49.49%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-2.02 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-8.75 USD
最大连续失误:
8 (-187.60 USD)
最大连续亏损:
-187.60 USD (8)
每月增长:
-100.00%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
200.15 USD
最大值:
227.85 USD (100.07%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (227.85 USD)
净值:
51.66% (55.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 56
XAUUSDm 43
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm 10
XAUUSDm -210
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm 16K
XAUUSDm -26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +10.39 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +27.70 USD
最大连续亏损: -187.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

# PivotStorm 专业信号

## 基于动态枢轴分析的专业量化交易信号

PivotStorm Professional Signal是一套面向MetaTrader 5平台的自动化量化交易信号系统，为希望采用系统化、纪律化的方式参与金融市场的交易者设计。

该信号基于量化交易理念，将动态枢轴（枢轴点）分析、市场结构识别、波动率评估以及智能仓位管理相结合，通过程序化逻辑寻找交易机会。

PivotStorm不依赖人为情绪判断，而是按照预先设计的交易模型执行交易决策。

---

# 策略概述

金融市场会不断经历不同的运行状态。

PivotStorm通过综合分析：

- 市场趋势方向
- 枢轴关键价格区域
- 价格结构变化
- 市场环境
- 当前交易条件

识别符合条件策略的交易机会。

系统目标不是预测所有市场活动，而是在明确的条件出现时，以纪律化的方式参与市场。

---

# 核心特点

## 动态枢轴市场分析

PivotStorm使用动态Pivot分析方法识别市场重要价格区域。

系统持续观察价格与关键区域之间的关系，而不是依赖简单的固定信号。

---

## 市场状态识别

不同的市场环境具有不同的交易特征。

PivotStorm针对以下市场状态进行适应：

- 趋势行情
- 震荡行情
- 高波动环境
- 低流动性阶段

通过市场状态分析，提高交易逻辑的适应能力。

---

## 智能交易管理

系统包含自动化交易管理机制：

- 程序化入场执行
- 持仓状态监控
- 风险暴露控制
- 自动退出管理

所有交易均按照计算规则执行，减少人为影响情绪。

---

#风险管理理念

资金保护是PivotStorm设计的重要原则。

系统通过风险机制控制管理市场暴露，避免过度交易。

主要风险管理理念包括：

- 合理控制仓位
- 降低无效交易频率
- 形成交易执行
- 保持长期的纪律性

---

#为什么选择PivotStorm？

PivotStorm 适合：

✓ 希望使用自动化交易系统的交易者  
✓ 关注真实交易的投资者  
✓ 希望采用决策方法参与市场的用户  
✓ 希望减少交易者的情绪化交易影响  

通过MQL5 Signals服务，用户可以查看真实交易记录，并自动复制交易。

---

# 交易透明度

PivotStorm通过MQL5信号平台提供公开交易表现。

用户可以查看：

- 历史交易记录
- 收益表现统计
- 最大回撤数据
- 资金曲线
- 实际交易活动

---

#风险提示

金融市场交易存在风险。

交易历史表现不能保证未来结果。

订阅任何交易信号能力之前，请根据自身风险承受和资金情况进行评估。

建议用户采用合理的风险参数，并进行风险管理。
没有评论
2026.08.11 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 18:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.08.11 18:33
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.11 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 17:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.08.11 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.11 16:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 21:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.26 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 15:39
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 00:07
Share of trading days is too low
2026.07.20 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.20 00:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.19 23:05
Share of trading days is too low
2026.07.19 23:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.19 23:05
High risk of negative slippage when copying deals
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