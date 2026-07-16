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- 成长
- 结余
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交易:
99
盈利交易:
59 (59.59%)
亏损交易:
40 (40.40%)
最好交易:
10.39 USD
最差交易:
-42.48 USD
毛利:
149.74 USD (207 887 pips)
毛利亏损:
-349.89 USD (217 217 pips)
最大连续赢利:
14 (27.70 USD)
最大连续盈利:
29.12 USD (7)
夏普比率:
-0.25
交易活动:
1.80%
最大入金加载:
159.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.88
长期交易:
50 (50.51%)
短期交易:
49 (49.49%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-2.02 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-8.75 USD
最大连续失误:
8 (-187.60 USD)
最大连续亏损:
-187.60 USD (8)
每月增长:
-100.00%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
200.15 USD
最大值:
227.85 USD (100.07%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (227.85 USD)
净值:
51.66% (55.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|56
|XAUUSDm
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|10
|XAUUSDm
|-210
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|16K
|XAUUSDm
|-26K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.39 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +27.70 USD
最大连续亏损: -187.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
# PivotStorm 专业信号
## 基于动态枢轴分析的专业量化交易信号
PivotStorm Professional Signal是一套面向MetaTrader 5平台的自动化量化交易信号系统，为希望采用系统化、纪律化的方式参与金融市场的交易者设计。
该信号基于量化交易理念，将动态枢轴（枢轴点）分析、市场结构识别、波动率评估以及智能仓位管理相结合，通过程序化逻辑寻找交易机会。
PivotStorm不依赖人为情绪判断，而是按照预先设计的交易模型执行交易决策。
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# 策略概述
金融市场会不断经历不同的运行状态。
PivotStorm通过综合分析：
- 市场趋势方向
- 枢轴关键价格区域
- 价格结构变化
- 市场环境
- 当前交易条件
识别符合条件策略的交易机会。
系统目标不是预测所有市场活动，而是在明确的条件出现时，以纪律化的方式参与市场。
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# 核心特点
## 动态枢轴市场分析
PivotStorm使用动态Pivot分析方法识别市场重要价格区域。
系统持续观察价格与关键区域之间的关系，而不是依赖简单的固定信号。
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## 市场状态识别
不同的市场环境具有不同的交易特征。
PivotStorm针对以下市场状态进行适应：
- 趋势行情
- 震荡行情
- 高波动环境
- 低流动性阶段
通过市场状态分析，提高交易逻辑的适应能力。
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## 智能交易管理
系统包含自动化交易管理机制：
- 程序化入场执行
- 持仓状态监控
- 风险暴露控制
- 自动退出管理
所有交易均按照计算规则执行，减少人为影响情绪。
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#风险管理理念
资金保护是PivotStorm设计的重要原则。
系统通过风险机制控制管理市场暴露，避免过度交易。
主要风险管理理念包括：
- 合理控制仓位
- 降低无效交易频率
- 形成交易执行
- 保持长期的纪律性
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#为什么选择PivotStorm？
PivotStorm 适合：
✓ 希望使用自动化交易系统的交易者
✓ 关注真实交易的投资者
✓ 希望采用决策方法参与市场的用户
✓ 希望减少交易者的情绪化交易影响
通过MQL5 Signals服务，用户可以查看真实交易记录，并自动复制交易。
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# 交易透明度
PivotStorm通过MQL5信号平台提供公开交易表现。
用户可以查看：
- 历史交易记录
- 收益表现统计
- 最大回撤数据
- 资金曲线
- 实际交易活动
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#风险提示
金融市场交易存在风险。
交易历史表现不能保证未来结果。
订阅任何交易信号能力之前，请根据自身风险承受和资金情况进行评估。
建议用户采用合理的风险参数，并进行风险管理。
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