- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
196
盈利交易:
74 (37.75%)
亏损交易:
122 (62.24%)
最好交易:
161.71 USD
最差交易:
-119.19 USD
毛利:
2 732.34 USD (1 513 840 pips)
毛利亏损:
-2 649.81 USD (1 431 005 pips)
最大连续赢利:
9 (207.94 USD)
最大连续盈利:
280.98 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
88.03%
最大入金加载:
13.96%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.11
长期交易:
113 (57.65%)
短期交易:
83 (42.35%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
36.92 USD
平均损失:
-21.72 USD
最大连续失误:
14 (-295.68 USD)
最大连续亏损:
-295.68 USD (14)
每月增长:
-0.18%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
338.88 USD
最大值:
731.95 USD (15.94%)
相对跌幅:
结余:
15.85% (728.15 USD)
净值:
1.45% (62.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|USTEC
|32
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|13
|US500
|7
|TSLA
|6
|XCUUSD
|5
|ORCL
|2
|DE30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|243
|USTEC
|-62
|BTCUSD
|-61
|ETHUSD
|-77
|US500
|-65
|TSLA
|-50
|XCUUSD
|105
|ORCL
|-15
|DE30
|64
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|USTEC
|-75K
|BTCUSD
|91K
|ETHUSD
|-7.7K
|US500
|-5.6K
|TSLA
|-511
|XCUUSD
|47K
|ORCL
|-265
|DE30
|5.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161.71 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +207.94 USD
最大连续亏损: -295.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
MIA Trading System PRO 目前运行一个专注的双策略组合：黄金上的 RUSH（XAUUSD）与铜上的 COBRE（XCUUSD）。
这种专注是刻意的。每个策略都必须先单独通过验证，才会进入本账户；后续品种也将按同一标准逐个加入。RUSH 是黄金 5 分钟图上的突破回测系统，采用测量位目标，并对做空设有波动率过滤。COBRE 是 2 小时图上的顺势回调策略，配有每周断路器，在持续下跌行情中停用该策略。两者相关性很低；合并测量时，组合的回撤小于两者单独回撤之和——铜这一腿不增加组合风险，而是起到缓冲作用。
风险受到严格管理：每笔交易仅承担固定比例的本金，每个仓位都设有预定止损，且每笔订单都重新计算仓位规模。
请注意：本页显示的品种列表由账户的历史成交生成，其中仍包含本账户已不再交易的品种。自 2026 年 8 月起，本账户仅交易黄金与铜。
跟单者推荐设置：
- 建议最低入金：2,500 美元（绝对最低 1,000 美元）。低于此金额时，跟单比例会迫使仓位使用经纪商的最小手数，使您每笔交易的风险高于信号本身，导致结果偏离本业绩记录。
- 首选推荐：Exness Pro 账户 —— 与本信号运行的账户一致，可最大限度减少跟单滑点。
- 在终端中启用跟单：开启自动交易（Algo Trading），并在 工具 → 选项 → 信号 中允许该信号——仅订阅是不够的。
- 保持终端 24/7 运行——强烈建议使用 VPS。终端离线时触发的交易不会被复制。
- 使用相近的杠杆（1:500）并保持足够的可用保证金。
- 请从保守的风险水平开始。
同样的两个策略也正在准备成为可在您自己账户上安装的授权程序。详情请见我个人资料中列出的网站。
过往表现不保证未来结果。CFD 交易存在风险，请仅使用您能承受损失的资金。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
1
3.8K
USD
USD
4.3K
USD
USD
5
51%
196
37%
88%
1.03
0.42
USD
USD
16%
1:500