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Joaquim Severiano De Carvalho Junior

MIA Trading System PRO

Joaquim Severiano De Carvalho Junior
Joaquim Severiano De Carvalho Junior

Joaquim Severiano De Carvalho Junior

I've been a trained psychologist for nearly 15 years — and that background is directly behind how this system was designed. Studying the human mind taught me, above all, how much emotional bias (fear, greed, overtrading, revenge trading) corrupts decisions in discretionary trading. That realization
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可靠性
5
1 / 3.8K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
Exness-MT5Real11
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  • 成长
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交易:
196
盈利交易:
74 (37.75%)
亏损交易:
122 (62.24%)
最好交易:
161.71 USD
最差交易:
-119.19 USD
毛利:
2 732.34 USD (1 513 840 pips)
毛利亏损:
-2 649.81 USD (1 431 005 pips)
最大连续赢利:
9 (207.94 USD)
最大连续盈利:
280.98 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
88.03%
最大入金加载:
13.96%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.11
长期交易:
113 (57.65%)
短期交易:
83 (42.35%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
36.92 USD
平均损失:
-21.72 USD
最大连续失误:
14 (-295.68 USD)
最大连续亏损:
-295.68 USD (14)
每月增长:
-0.18%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
338.88 USD
最大值:
731.95 USD (15.94%)
相对跌幅:
结余:
15.85% (728.15 USD)
净值:
1.45% (62.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 114
USTEC 32
BTCUSD 16
ETHUSD 13
US500 7
TSLA 6
XCUUSD 5
ORCL 2
DE30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 243
USTEC -62
BTCUSD -61
ETHUSD -77
US500 -65
TSLA -50
XCUUSD 105
ORCL -15
DE30 64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 30K
USTEC -75K
BTCUSD 91K
ETHUSD -7.7K
US500 -5.6K
TSLA -511
XCUUSD 47K
ORCL -265
DE30 5.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +161.71 USD
最差交易: -119 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +207.94 USD
最大连续亏损: -295.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 213
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real36
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.71 × 316
Exness-MT5Real11
1.97 × 90
Exness-MT5Real7
9.03 × 37
Exness-MT5Real15
20.95 × 1323
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MIA Trading System PRO 目前运行一个专注的双策略组合：黄金上的 RUSH（XAUUSD）与铜上的 COBRE（XCUUSD）。

这种专注是刻意的。每个策略都必须先单独通过验证，才会进入本账户；后续品种也将按同一标准逐个加入。RUSH 是黄金 5 分钟图上的突破回测系统，采用测量位目标，并对做空设有波动率过滤。COBRE 是 2 小时图上的顺势回调策略，配有每周断路器，在持续下跌行情中停用该策略。两者相关性很低；合并测量时，组合的回撤小于两者单独回撤之和——铜这一腿不增加组合风险，而是起到缓冲作用。

风险受到严格管理：每笔交易仅承担固定比例的本金，每个仓位都设有预定止损，且每笔订单都重新计算仓位规模。

请注意：本页显示的品种列表由账户的历史成交生成，其中仍包含本账户已不再交易的品种。自 2026 年 8 月起，本账户仅交易黄金与铜。

跟单者推荐设置：
- 建议最低入金：2,500 美元（绝对最低 1,000 美元）。低于此金额时，跟单比例会迫使仓位使用经纪商的最小手数，使您每笔交易的风险高于信号本身，导致结果偏离本业绩记录。
- 首选推荐：Exness Pro 账户 —— 与本信号运行的账户一致，可最大限度减少跟单滑点。
- 在终端中启用跟单：开启自动交易（Algo Trading），并在 工具 → 选项 → 信号 中允许该信号——仅订阅是不够的。
- 保持终端 24/7 运行——强烈建议使用 VPS。终端离线时触发的交易不会被复制。
- 使用相近的杠杆（1:500）并保持足够的可用保证金。
- 请从保守的风险水平开始。

同样的两个策略也正在准备成为可在您自己账户上安装的授权程序。详情请见我个人资料中列出的网站。

过往表现不保证未来结果。CFD 交易存在风险，请仅使用您能承受损失的资金。
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2026.08.05 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 23:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 02:35
Share of trading days is too low
2026.07.13 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 01:35
Share of trading days is too low
2026.07.13 01:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 00:33
Share of trading days is too low
2026.07.13 00:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.11 13:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 13:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 13:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.11 13:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.11 13:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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2%
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4.3K
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37%
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