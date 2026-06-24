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信号 / MetaTrader 4 / IntradayGold New
Anna Krol

IntradayGold New

Anna Krol
Anna Krol

Anna Krol

0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2026 9%
FundedNext-Server
1:100
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
242
盈利交易:
155 (64.04%)
亏损交易:
87 (35.95%)
最好交易:
54.68 USD
最差交易:
-33.60 USD
毛利:
1 654.23 USD (166 361 pips)
毛利亏损:
-338.40 USD (33 240 pips)
最大连续赢利:
24 (443.21 USD)
最大连续盈利:
443.21 USD (24)
夏普比率:
0.48
交易活动:
2.17%
最大入金加载:
34.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
7.01
长期交易:
112 (46.28%)
短期交易:
130 (53.72%)
利润因子:
4.89
预期回报:
5.44 USD
平均利润:
10.67 USD
平均损失:
-3.89 USD
最大连续失误:
17 (-3.53 USD)
最大连续亏损:
-187.67 USD (8)
每月增长:
4.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
187.67 USD (1.17%)
相对跌幅:
结余:
1.25% (187.67 USD)
净值:
3.21% (493.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 242
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 133K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.68 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +443.21 USD
最大连续亏损: -3.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedNext-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Intraday Gold

Each position has SL and receives TP.

Profits are trailed (locked).

The strategy has SL to BE move for more safety.

No grid, no martingale, no hegging.

No trades during NFP.

No trades keept during weekends - Average holding time for a position is 12-15 minutes.

This strategy is very selective, so there can be periods of 7-10 days without any active trades.


This is the continuation of the signal Intraday gold 1 (a bigger account): 

https://www.mql5.com/en/signals/2360040?source=Site+Signals+My#!tab=news


没有评论
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.25 15:38 2026.07.25 15:38:56  

This is a continuation of this signal: https://www.mql5.com/en/signals/2360040?source=Site+Signals+My#!tab=news

2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 22:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
IntradayGold New
每月1000 USD
9%
0
0
USD
15K
USD
7
100%
242
64%
2%
4.88
5.44
USD
3%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

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