- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
242
盈利交易:
155 (64.04%)
亏损交易:
87 (35.95%)
最好交易:
54.68 USD
最差交易:
-33.60 USD
毛利:
1 654.23 USD (166 361 pips)
毛利亏损:
-338.40 USD (33 240 pips)
最大连续赢利:
24 (443.21 USD)
最大连续盈利:
443.21 USD (24)
夏普比率:
0.48
交易活动:
2.17%
最大入金加载:
34.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
7.01
长期交易:
112 (46.28%)
短期交易:
130 (53.72%)
利润因子:
4.89
预期回报:
5.44 USD
平均利润:
10.67 USD
平均损失:
-3.89 USD
最大连续失误:
17 (-3.53 USD)
最大连续亏损:
-187.67 USD (8)
每月增长:
4.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
187.67 USD (1.17%)
相对跌幅:
结余:
1.25% (187.67 USD)
净值:
3.21% (493.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.68 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +443.21 USD
最大连续亏损: -3.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedNext-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday Gold
Each position has SL and receives TP.
Profits are trailed (locked).
The strategy has SL to BE move for more safety.
No grid, no martingale, no hegging.
No trades during NFP.
No trades keept during weekends - Average holding time for a position is 12-15 minutes.
This strategy is very selective, so there can be periods of 7-10 days without any active trades.
This is the continuation of the signal Intraday gold 1 (a bigger account):https://www.mql5.com/en/signals/2360040?source=Site+Signals+My#!tab=news
没有评论
This is a continuation of this signal: https://www.mql5.com/en/signals/2360040?source=Site+Signals+My#!tab=news
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
9%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
7
100%
242
64%
2%
4.88
5.44
USD
USD
3%
1:100