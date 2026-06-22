- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
219
盈利交易:
132 (60.27%)
亏损交易:
87 (39.73%)
最好交易:
5 986.46 USD
最差交易:
-2 028.00 USD
毛利:
143 367.68 USD (141 362 pips)
毛利亏损:
-107 034.65 USD (112 406 pips)
最大连续赢利:
9 (10 766.31 USD)
最大连续盈利:
11 611.00 USD (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
12.08%
最大入金加载:
1.43%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
60 分钟
采收率:
1.88
长期交易:
99 (45.21%)
短期交易:
120 (54.79%)
利润因子:
1.34
预期回报:
165.90 USD
平均利润:
1 086.12 USD
平均损失:
-1 230.28 USD
最大连续失误:
5 (-6 508.00 USD)
最大连续亏损:
-6 508.00 USD (5)
每月增长:
0.69%
年度预测:
8.38%
算法交易:
49%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19 359.76 USD (25.15%)
相对跌幅:
结余:
25.15% (19 359.76 USD)
净值:
2.20% (1 393.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rs
|218
|Archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.rs
|30K
|Archived
|6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.rs
|28K
|Archived
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 986.46 USD
最差交易: -2 028 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10 766.31 USD
最大连续亏损: -6 508.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RKXFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
智能箱体突破策略
MT4黄金（XAUUSD）专用 | 全自动波段突破交易利器
精准锁定主力筹码箱体边界，只做箱体上下沿有效突破，多层智能锁利，单边行情无限放飞，一轮趋势拿下数千点收益。
市面多数突破类EA仅简单触碰价格线就开单，假突破层出不穷，频繁来回扫损。
本策略依托专属筹码箱体研判体系，精准圈定市场资金集中博弈区间，也就是筹码箱体。箱体上下沿是多空力量分水岭，只有价格实质性击穿箱体上沿/下沿，多空平衡彻底打破，波段大行情才会正式启动。
系统只抓取箱体边界确定性突破信号，完全不参与箱体内部杂乱震荡，从根源减少无效开仓与手续费损耗。
怎么开仓？
策略核心只围绕筹码箱体上下沿展开，仅价格完成穿透箱体边界后才会启动开仓判定。
内置三重底层隐形核验机制同步把关，层层过滤毛刺、诱多诱空、无量假突破，全程后台自动运算，无需手动调试：
1. 资金动能核验：剔除无资金推动的虚假刺破，杜绝盘面诱骗信号
2. 趋势方向核验：只顺应大周期主趋势做突破，逆势信号直接屏蔽
3. 市场活跃度核验：过滤死水窄幅横盘，只捕捉具备盈利空间的行情
三重核验同步达标，才判定为有效箱体突破，触发自动开仓。
配套多重入场防护：突破偏移缓冲、大幅跳空拦截、点差限制机制，多重屏障规避突发行情亏损；支持动态趋势辅助线功能，捕捉箱体突破后的中继延续机会。
怎么平仓？
整套策略核心盈利体系，四层机制自动无缝衔接，震荡稳落袋，单边无限放大收益：
第一层：保本止损锁定
盈利到达预设阈值，系统自动将止损平移至开仓价上方缓冲点位，彻底锁住本金，后续行情无论如何波动，本金无亏损风险。
第二层：容差回撤保护
盈利进入中段区间后设置最低留存利润阈值，行情快速回落至底线自动平仓，稳稳吃掉波段核心利润，不把浮盈全部吐回。
第三层：六档阶梯移动锁利
盈利逐级达标后分六档抬高跟踪止损，档位1-6分别锁定55%/58%/60%/65%/70%/80%浮盈；盈利越高，锁定利润比例越高，每档按固定步长跟进，稳步抬高安全垫。三档锁定基础收益后，剩余仓位持续跟随行情扩张利润。
第四层：单边无限放飞模式
多重指标判定市场进入强势单边走势时，系统直接移除固定止盈，彻底取消利润天花板，仓位全程沿趋势持续跟踪，直到趋势反转信号出现才离场。一轮黄金大单边行情，吃几千、上万点完全不是梦。
【平仓后手逻辑｜回马枪二次捕捉中继行情】
普通EA平仓后直接放弃后市行情，极易踏空延续波段。
极速龙虾自带回马枪专属机制，订单离场后自动记录本轮箱体极值区间，若价格仅短暂回调、整体箱体趋势未反转，回落至标准偏移点位自动二次开仓，追回错过的主行情；自带冷却周期管控，规避短时间频繁反复交易。
【怎么控风险？——GARCH自适应波动率风控】
摒弃传统固定点数死板止损，内置专属波动率迭代算法，实时测算盘面波动强度，动态自适应调整止损区间，搭配上下限硬性约束：
市场波动微弱 → 止损自动收紧，压缩单笔亏损空间；
行情剧烈爆发 → 止损适度拓宽，给予价格正常震荡空间，规避虚假波动扫损；
未开启动态算法时自动启用硬止损兜底，任何行情都不会裸奔持仓。
【全自动闭环运行，全程无需人工盯盘】
开启策略开关后系统自主完成整套交易流程，零人工干预：自动识别筹码箱体上下沿、甄别有效突破、市价自动开仓、挂载动态止盈止损、四层利润保护自动运行、回马枪二次补单、趋势反转自动平仓。
底层强制单仓机制，有持仓状态下不再新开订单，严控仓位风险；支持临时暂停自动开仓，暂停期间不会平掉现有持仓。
图表自动绘制完整筹码箱体支撑、阻力线，多色虚线标注多空触发价位，资金博弈区间直观呈现；配套可视化信息面板，实时展示北京时间、箱体触发价位、持仓盈亏、各类风控功能运行状态，全部数据可视化。
【分时全时段风控，规避隔夜、开盘、周末风险】
1. 仅黄金交投活跃区间运行；
2. 周一独立延迟开仓时间，规避周一早盘无序跳空；
3. 周六专属风控：可设置固定时点停止新开仓，支持周六强制全部平仓，不留持仓度过周末休市；
4. 平仓冷却机制：离场后进入冷却周期，冷却完成才重新接收突破信号，避免频繁往复交易；
5. 安全启动保护：EA加载后等待当前K线走完再开展箱体判定，规避加载瞬间产生虚假信号。
【适合交易者】
· 专注箱体突破交易，厌烦无序震荡行情的黄金波段玩家
· 工作繁忙，无暇全天盯盘，需要全自动托管策略
· 持仓习惯扛单、盈利不懂止盈，需要量化机制强制锁利
· 大小资金通用，最低0.01手轻仓起步
资金配比参考：每0.01手账户净值建议500美金以上，合理管控仓位风险
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
114%
0
0
USD
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68K
USD
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12
49%
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1.33
165.90
USD
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25%
1:500