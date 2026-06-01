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信号 / MetaTrader 5 / AURIX DualFX Signal
Pitt Petruschke

AURIX DualFX Signal

Pitt Petruschke
Pitt Petruschke

Pitt Petruschke

3.7 (12)
17 信号 1 主题 2 评论
0条评论
可靠性
56
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 95%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
666
盈利交易:
446 (66.96%)
亏损交易:
220 (33.03%)
最好交易:
149.37 USD
最差交易:
-99.33 USD
毛利:
4 437.42 USD (386 873 pips)
毛利亏损:
-4 026.45 USD (373 158 pips)
最大连续赢利:
26 (400.39 USD)
最大连续盈利:
400.39 USD (26)
夏普比率:
0.04
交易活动:
40.19%
最大入金加载:
8.97%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.49
长期交易:
353 (53.00%)
短期交易:
313 (47.00%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
9.95 USD
平均损失:
-18.30 USD
最大连续失误:
7 (-200.97 USD)
最大连续亏损:
-231.74 USD (6)
每月增长:
7.20%
年度预测:
90.57%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
255.53 USD
最大值:
841.84 USD (87.25%)
相对跌幅:
结余:
87.25% (841.84 USD)
净值:
4.62% (38.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 477
EURUSD 189
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 66
EURUSD 345
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 11K
EURUSD 2.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.37 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +400.39 USD
最大连续亏损: -200.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.10 × 39
Alpari-MT5
0.11 × 117
Exness-MT5Real2
0.19 × 32
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 17
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
XMGlobal-MT5
0.53 × 17
Tickmill-Live
0.54 × 26
XMGlobal-MT5 2
0.71 × 787
Ava-Real 1-MT5
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 101
FxPro-MT5
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 18
XMGlobal-MT5 4
1.54 × 196
4 更多...
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AURIX DualFX Signal — Automated Gold & EURUSD Strategy

AURIX DualFX is a fully automated (96% algo) strategy focused on two of the world's most liquid instruments: GOLD (XAUUSD) and EURUSD. The system trades both long and short, holding positions for an average of ~10 hours and placing around 13 trades per week — no overnight-only or news-gambling approach, just consistent intraday execution.

Key figures (verified by MQL5):

  • ✅ Win rate: 66.8% (413 of 618 trades)
  • 📈 Growth: +81.7%
  • ⚙️ 96% algorithmic — emotion-free, rule-based entries
  • 🥇 Primary markets: Gold & EURUSD
  • ⏱️ Average holding time: ~10 hours
  • 🔁 ~13 trades per week, active on 46% of trading days

The strategy runs on an XM Global MT5 account at 1:500 leverage and is designed for traders who want diversified exposure to precious metals and major FX from a single, hands-off subscription.


没有评论
2026.06.01 09:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 09:43
A large drawdown may occur on the account again
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AURIX DualFX Signal
每月30 USD
95%
0
0
USD
985
USD
56
96%
666
66%
40%
1.10
0.62
USD
87%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载