- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
666
盈利交易:
446 (66.96%)
亏损交易:
220 (33.03%)
最好交易:
149.37 USD
最差交易:
-99.33 USD
毛利:
4 437.42 USD (386 873 pips)
毛利亏损:
-4 026.45 USD (373 158 pips)
最大连续赢利:
26 (400.39 USD)
最大连续盈利:
400.39 USD (26)
夏普比率:
0.04
交易活动:
40.19%
最大入金加载:
8.97%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.49
长期交易:
353 (53.00%)
短期交易:
313 (47.00%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
9.95 USD
平均损失:
-18.30 USD
最大连续失误:
7 (-200.97 USD)
最大连续亏损:
-231.74 USD (6)
每月增长:
7.20%
年度预测:
90.57%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
255.53 USD
最大值:
841.84 USD (87.25%)
相对跌幅:
结余:
87.25% (841.84 USD)
净值:
4.62% (38.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|477
|EURUSD
|189
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|66
|EURUSD
|345
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|11K
|EURUSD
|2.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.37 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +400.39 USD
最大连续亏损: -200.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.10 × 39
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
Exness-MT5Real2
|0.19 × 32
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 17
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
XMGlobal-MT5
|0.53 × 17
|
Tickmill-Live
|0.54 × 26
|
XMGlobal-MT5 2
|0.71 × 787
|
Ava-Real 1-MT5
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 101
|
FxPro-MT5
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 18
|
XMGlobal-MT5 4
|1.54 × 196
AURIX DualFX Signal — Automated Gold & EURUSD Strategy
AURIX DualFX is a fully automated (96% algo) strategy focused on two of the world's most liquid instruments: GOLD (XAUUSD) and EURUSD. The system trades both long and short, holding positions for an average of ~10 hours and placing around 13 trades per week — no overnight-only or news-gambling approach, just consistent intraday execution.
Key figures (verified by MQL5):
- ✅ Win rate: 66.8% (413 of 618 trades)
- 📈 Growth: +81.7%
- ⚙️ 96% algorithmic — emotion-free, rule-based entries
- 🥇 Primary markets: Gold & EURUSD
- ⏱️ Average holding time: ~10 hours
- 🔁 ~13 trades per week, active on 46% of trading days
The strategy runs on an XM Global MT5 account at 1:500 leverage and is designed for traders who want diversified exposure to precious metals and major FX from a single, hands-off subscription.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
95%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
56
96%
666
66%
40%
1.10
0.62
USD
USD
87%
1:500