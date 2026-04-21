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Qi Kai Fan

VS Gold Portfolio Swing LMAX 10K LR

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
大家好，很高兴能在mql5社区遇见各位外汇交易爱好者。
我发布了一定数量的信号，有一些只是为了方便我管理，比如有些1000杠杆的帐号是不能跟单的，系统限制。
如果您有兴趣跟我的信号，每个系统都添加了描述，有资金要求说明的，建议按照要求，不建议太小。或者具体可以私信。
而排名相对靠后的，不一定差，这是因为资金更多的帐号，设置的仓位更低，为了进一步控制风险。
如果您不想支付每个月的订阅费，也是可以的，最好注册帐号在我的代理名下，直接在我开设信号的交易平台跟单即可，具体可私信。
1 产品 24 信号 1 主题
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可靠性
16
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每月复制 49 USD per 
增长自 2026 16%
LMAXMU-LIVE
1:100
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
557
盈利交易:
293 (52.60%)
亏损交易:
264 (47.40%)
最好交易:
293.02 USD
最差交易:
-150.19 USD
毛利:
6 486.69 USD (587 447 pips)
毛利亏损:
-4 882.02 USD (456 524 pips)
最大连续赢利:
33 (750.62 USD)
最大连续盈利:
774.60 USD (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.42%
最大入金加载:
9.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.15
长期交易:
180 (32.32%)
短期交易:
377 (67.68%)
利润因子:
1.33
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
22.14 USD
平均损失:
-18.49 USD
最大连续失误:
22 (-1 047.67 USD)
最大连续亏损:
-1 047.67 USD (22)
每月增长:
7.59%
年度预测:
92.04%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
632.15 USD
最大值:
1 392.55 USD (12.94%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (1 387.83 USD)
净值:
4.58% (507.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.lmx 557
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.lmx 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.lmx 131K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +293.02 USD
最差交易: -150 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +750.62 USD
最大连续亏损: -1 047.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAXMU-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

黄金波段的组合系统，适合相对大一点资金账号的跟单。

最近有很多用户和我反馈在跟单头皮系统遇到各种问题，因此我制作了这个全是波段系统的黄金组合系统。

整个系统可以通过从2018年以来的回测，我比较了LMAX，Tickmill和ICmarkets结果总体相近。

最大回测可能会到达10~15%，年化预期60~120%，根据以上回测，但是总体是值得的，因为长期收益率也比较高。

或者如果你不喜欢大点的回撤，也可以简单设置所有订单固定0.01手。


如果你打算跟单，最好和我使用相同的平台LMAX，点击注册 :    Click me.


请注意:

1/最好使用和我账号服务器相近的VPS。

2/对于标准账号最好不要低于7千美金，最好和我一样的一万起步，或者更多资金。

3/我也给只有小账号的用户提供了一个解决方案，我在其他2家支持美分账号的开设了信号，如果你有兴趣，请私信我。



没有评论
2026.08.05 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 15:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.24 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 10:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.14 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.14 22:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.25 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 11:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.12 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VS Gold Portfolio Swing LMAX 10K LR
每月49 USD
16%
0
0
USD
12K
USD
16
99%
557
52%
20%
1.32
2.88
USD
13%
1:100
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