- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
557
盈利交易:
293 (52.60%)
亏损交易:
264 (47.40%)
最好交易:
293.02 USD
最差交易:
-150.19 USD
毛利:
6 486.69 USD (587 447 pips)
毛利亏损:
-4 882.02 USD (456 524 pips)
最大连续赢利:
33 (750.62 USD)
最大连续盈利:
774.60 USD (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.42%
最大入金加载:
9.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.15
长期交易:
180 (32.32%)
短期交易:
377 (67.68%)
利润因子:
1.33
预期回报:
2.88 USD
平均利润:
22.14 USD
平均损失:
-18.49 USD
最大连续失误:
22 (-1 047.67 USD)
最大连续亏损:
-1 047.67 USD (22)
每月增长:
7.59%
年度预测:
92.04%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
632.15 USD
最大值:
1 392.55 USD (12.94%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (1 387.83 USD)
净值:
4.58% (507.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.lmx
|557
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.lmx
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.lmx
|131K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +293.02 USD
最差交易: -150 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +750.62 USD
最大连续亏损: -1 047.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAXMU-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
黄金波段的组合系统，适合相对大一点资金账号的跟单。
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1/最好使用和我账号服务器相近的VPS。
2/对于标准账号最好不要低于7千美金，最好和我一样的一万起步，或者更多资金。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
16%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
16
99%
557
52%
20%
1.32
2.88
USD
USD
13%
1:100