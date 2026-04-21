黄金波段的组合系统，适合相对大一点资金账号的跟单。

最近有很多用户和我反馈在跟单头皮系统遇到各种问题，因此我制作了这个全是波段系统的黄金组合系统。

整个系统可以通过从2018年以来的回测，我比较了LMAX，Tickmill和ICmarkets结果总体相近。

最大回测可能会到达10~15%，年化预期60~120%，根据以上回测，但是总体是值得的，因为长期收益率也比较高。

或者如果你不喜欢大点的回撤，也可以简单设置所有订单固定0.01手。











请注意: 1/最好使用和我账号服务器相近的VPS。 2/对于标准账号最好不要低于7千美金，最好和我一样的一万起步，或者更多资金。 3/我也给只有小账号的用户提供了一个解决方案，我在其他2家支持美分账号的开设了信号，如果你有兴趣，请私信我。



