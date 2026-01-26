- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 011
盈利交易:
1 353 (67.27%)
亏损交易:
658 (32.72%)
最好交易:
92.55 UST
最差交易:
-70.88 UST
毛利:
8 849.20 UST (992 435 pips)
毛利亏损:
-5 844.03 UST (663 087 pips)
最大连续赢利:
39 (382.32 UST)
最大连续盈利:
511.25 UST (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
9.59%
最大入金加载:
17.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
4.91
长期交易:
970 (48.23%)
短期交易:
1 041 (51.77%)
利润因子:
1.51
预期回报:
1.49 UST
平均利润:
6.54 UST
平均损失:
-8.88 UST
最大连续失误:
15 (-141.67 UST)
最大连续亏损:
-328.84 UST (14)
每月增长:
5.21%
年度预测:
63.22%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
24.64 UST
最大值:
612.66 UST (12.28%)
相对跌幅:
结余:
18.73% (496.20 UST)
净值:
3.67% (75.02 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1800
|NAS100
|188
|EURUSD+
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.1K
|NAS100
|-46
|EURUSD+
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|314K
|NAS100
|15K
|EURUSD+
|96
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.55 UST
最差交易: -71 UST
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +382.32 UST
最大连续亏损: -141.67 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Portfolio based on Gold by now, it may add other pairs in future.
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
Moderate risk.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
188%
0
0
USD
USD
4.2K
UST
UST
29
99%
2 011
67%
10%
1.51
1.49
UST
UST
19%
1:500