信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Portfolio Bybit 2k MT5
Qi Kai Fan

Portfolio Bybit 2k MT5

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
大家好，很高兴能在mql5社区遇见各位外汇交易爱好者。
我发布了一定数量的信号，有一些只是为了方便我管理，比如有些1000杠杆的帐号是不能跟单的，系统限制。
如果您有兴趣跟我的信号，每个系统都添加了描述，有资金要求说明的，建议按照要求，不建议太小。或者具体可以私信。
而排名相对靠后的，不一定差，这是因为资金更多的帐号，设置的仓位更低，为了进一步控制风险。
如果您不想支付每个月的订阅费，也是可以的，最好注册帐号在我的代理名下，直接在我开设信号的交易平台跟单即可，具体可私信。
1 产品 24 信号 1 主题
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2026 188%
Bybit-Live-2
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 011
盈利交易:
1 353 (67.27%)
亏损交易:
658 (32.72%)
最好交易:
92.55 UST
最差交易:
-70.88 UST
毛利:
8 849.20 UST (992 435 pips)
毛利亏损:
-5 844.03 UST (663 087 pips)
最大连续赢利:
39 (382.32 UST)
最大连续盈利:
511.25 UST (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
9.59%
最大入金加载:
17.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
4.91
长期交易:
970 (48.23%)
短期交易:
1 041 (51.77%)
利润因子:
1.51
预期回报:
1.49 UST
平均利润:
6.54 UST
平均损失:
-8.88 UST
最大连续失误:
15 (-141.67 UST)
最大连续亏损:
-328.84 UST (14)
每月增长:
5.21%
年度预测:
63.22%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
24.64 UST
最大值:
612.66 UST (12.28%)
相对跌幅:
结余:
18.73% (496.20 UST)
净值:
3.67% (75.02 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 1800
NAS100 188
EURUSD+ 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 3.1K
NAS100 -46
EURUSD+ -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 314K
NAS100 15K
EURUSD+ 96
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +92.55 UST
最差交易: -71 UST
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +382.32 UST
最大连续亏损: -141.67 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Portfolio based on Gold  by now, it may add other pairs in future.

One order per time with SL, no Martingale, no Grid.

Moderate risk.


没有评论
2026.07.08 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 13:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.07 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.31 14:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.31 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.25 20:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.24 11:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.23 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 02:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.18 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.18 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.17 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.17 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 15:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.02 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portfolio Bybit 2k MT5
每月49 USD
188%
0
0
USD
4.2K
UST
29
99%
2 011
67%
10%
1.51
1.49
UST
19%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载