- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
11.50 USD
最差交易:
-0.33 USD
毛利:
57.77 USD (61 794 pips)
毛利亏损:
-0.50 USD (488 pips)
最大连续赢利:
7 (40.60 USD)
最大连续盈利:
40.60 USD (7)
夏普比率:
1.34
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.57%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
173.55
长期交易:
8 (66.67%)
短期交易:
4 (33.33%)
利润因子:
115.54
预期回报:
4.77 USD
平均利润:
5.78 USD
平均损失:
-0.25 USD
最大连续失误:
1 (-0.33 USD)
最大连续亏损:
-0.33 USD (1)
每月增长:
5.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.33 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
6.24% (64.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHEREUM
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHEREUM
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHEREUM
|62K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.50 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +40.60 USD
最大连续亏损: -0.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro.com-Real08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
12
83%
100%
115.54
4.77
USD
USD
6%
1:200