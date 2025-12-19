- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
11.50 USD
Худший трейд:
-0.33 USD
Общая прибыль:
57.77 USD (61 794 pips)
Общий убыток:
-0.50 USD (488 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (40.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.60 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
1.34
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.57%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
173.55
Длинных трейдов:
8 (66.67%)
Коротких трейдов:
4 (33.33%)
Профит фактор:
115.54
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
5.78 USD
Средний убыток:
-0.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.33 USD (1)
Прирост в месяц:
5.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.33 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.24% (64.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHEREUM
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHEREUM
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHEREUM
|62K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
