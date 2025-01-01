SinaisSeções
404

Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados

É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.

Selecione um novo sinal

Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5

Golden Nuggets
Crescimento
1 005%
Assinantes
76
Semanas
32
Negociações
743
Vitória
79%
Fator de lucro
3.76
Max Rebaixamento
21%
BreakThrustPro V2
Crescimento
237%
Assinantes
8
Semanas
63
Negociações
563
Vitória
58%
Fator de lucro
1.47
Max Rebaixamento
22%
THPX3
Crescimento
3 269%
Assinantes
2
Semanas
38
Negociações
2473
Vitória
59%
Fator de lucro
1.50
Max Rebaixamento
36%
Daily Gold Sniper
Crescimento
760%
Assinantes
35
Semanas
49
Negociações
151
Vitória
96%
Fator de lucro
2.35
Max Rebaixamento
34%
SwissBot Gold Guardian
Crescimento
1 655%
Assinantes
4
Semanas
161
Negociações
638
Vitória
78%
Fator de lucro
3.13
Max Rebaixamento
38%
Deux ex machina
Crescimento
5 243%
Assinantes
3
Semanas
241
Negociações
1477
Vitória
75%
Fator de lucro
1.86
Max Rebaixamento
26%
NoPain MT5
Crescimento
1 647%
Assinantes
73
Semanas
216
Negociações
5540
Vitória
63%
Fator de lucro
1.68
Max Rebaixamento
21%
OnlyUJ
Crescimento
324%
Assinantes
15
Semanas
75
Negociações
459
Vitória
49%
Fator de lucro
1.46
Max Rebaixamento
17%
Scalp IC Markets MT5
Crescimento
630%
Assinantes
6
Semanas
211
Negociações
2021
Vitória
74%
Fator de lucro
1.71
Max Rebaixamento
33%
MagicGW audcad L
Crescimento
1 773%
Assinantes
120
Semanas
54
Negociações
1655
Vitória
79%
Fator de lucro
5.98
Max Rebaixamento
33%

Não há sinais adequados?
Selecione e assine
um dos 2297 sinais disponíveis
para MetaTrader 5

O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.