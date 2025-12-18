- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
12 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.68 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
31.79 USD (31 783 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
12 (31.79 USD)
最大连续盈利:
31.79 USD (12)
夏普比率:
1.91
交易活动:
3.49%
最大入金加载:
21.26%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
12 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.65 USD
平均利润:
2.65 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
15.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
3.51% (8.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.68 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +31.79 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
