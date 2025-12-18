- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
12 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.68 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
31.79 USD (31 783 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (31.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.79 USD (12)
Ratio de Sharpe:
1.91
Actividad comercial:
4.51%
Carga máxima del depósito:
21.26%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
12 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.65 USD
Beneficio medio:
2.65 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
15.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
3.51% (8.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|32K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +4.68 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +31.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
16%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
1
100%
12
100%
5%
n/a
2.65
USD
USD
4%
1:200