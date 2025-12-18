- Wachstum
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
13 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.77 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
36.56 USD (36 552 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (36.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.56 USD (13)
Sharpe Ratio:
1.97
Trading-Aktivität:
6.84%
Max deposit load:
21.55%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
13 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
18.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
3.51% (8.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.77 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
