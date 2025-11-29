信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Patrick challenge
Patrick Domingues Santos

Patrick challenge

Patrick Domingues Santos
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
FTMO-Server4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
14 (41.17%)
亏损交易:
20 (58.82%)
最好交易:
126.20 USD
最差交易:
-234.36 USD
毛利:
649.64 USD (20 734 pips)
毛利亏损:
-956.59 USD (111 272 pips)
最大连续赢利:
5 (157.98 USD)
最大连续盈利:
181.17 USD (3)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
58.72%
最大入金加载:
26.90%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.50
长期交易:
16 (47.06%)
短期交易:
18 (52.94%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-9.03 USD
平均利润:
46.40 USD
平均损失:
-47.83 USD
最大连续失误:
7 (-220.62 USD)
最大连续亏损:
-418.77 USD (6)
每月增长:
-3.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
408.31 USD
最大值:
609.25 USD (5.97%)
相对跌幅:
结余:
5.96% (608.39 USD)
净值:
1.65% (162.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 10
US100.cash 8
AUDUSD 4
EURUSD 4
NZDUSD 3
USDJPY 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 89
US100.cash -168
AUDUSD -76
EURUSD -82
NZDUSD -109
USDJPY 29
AUDCHF 11
NZDCHF 7
CADJPY 37
BTCUSD -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.7K
US100.cash -7.8K
AUDUSD -549
EURUSD -771
NZDUSD -795
USDJPY 504
AUDCHF 92
NZDCHF 62
CADJPY 581
BTCUSD -86K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +126.20 USD
最差交易: -234 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +157.98 USD
最大连续亏损: -220.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Desafio da F.T.M.O
没有评论
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 01:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.29 22:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 22:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 22:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.29 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
