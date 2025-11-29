- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
18 (47.36%)
損失トレード:
20 (52.63%)
ベストトレード:
126.20 USD
最悪のトレード:
-234.36 USD
総利益:
753.35 USD (140 802 pips)
総損失:
-959.63 USD (111 272 pips)
最大連続の勝ち:
5 (205.20 USD)
最大連続利益:
205.20 USD (5)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
59.85%
最大入金額:
26.90%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
17 (44.74%)
短いトレード:
21 (55.26%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-5.43 USD
平均利益:
41.85 USD
平均損失:
-47.98 USD
最大連続の負け:
7 (-220.62 USD)
最大連続損失:
-418.77 USD (6)
月間成長:
-2.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
408.31 USD
最大の:
609.25 USD (5.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.96% (608.39 USD)
エクイティによる:
1.65% (162.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|US100.cash
|8
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|ETHUSD
|1
|GBPJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|118
|US100.cash
|-168
|AUDUSD
|-76
|EURUSD
|-82
|NZDUSD
|-109
|BTCUSD
|8
|USDJPY
|29
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|37
|ETHUSD
|17
|GBPJPY
|3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.5K
|US100.cash
|-7.8K
|AUDUSD
|-549
|EURUSD
|-771
|NZDUSD
|-795
|BTCUSD
|28K
|USDJPY
|504
|AUDCHF
|92
|NZDCHF
|62
|CADJPY
|581
|ETHUSD
|4K
|GBPJPY
|106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +126.20 USD
最悪のトレード: -234 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +205.20 USD
最大連続損失: -220.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Desafio da F.T.M.O
レビューなし
