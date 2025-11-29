- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
14 (41.17%)
Убыточных трейдов:
20 (58.82%)
Лучший трейд:
126.20 USD
Худший трейд:
-234.36 USD
Общая прибыль:
649.64 USD (20 734 pips)
Общий убыток:
-956.59 USD (111 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (157.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.17 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
56.61%
Макс. загрузка депозита:
26.90%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
16 (47.06%)
Коротких трейдов:
18 (52.94%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-9.03 USD
Средняя прибыль:
46.40 USD
Средний убыток:
-47.83 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-220.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-418.77 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.31 USD
Максимальная:
609.25 USD (5.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.96% (608.39 USD)
По эквити:
1.65% (162.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|US100.cash
|8
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89
|US100.cash
|-168
|AUDUSD
|-76
|EURUSD
|-82
|NZDUSD
|-109
|USDJPY
|29
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|37
|BTCUSD
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.7K
|US100.cash
|-7.8K
|AUDUSD
|-549
|EURUSD
|-771
|NZDUSD
|-795
|USDJPY
|504
|AUDCHF
|92
|NZDCHF
|62
|CADJPY
|581
|BTCUSD
|-86K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +126.20 USD
Худший трейд: -234 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +157.98 USD
Макс. убыток в серии: -220.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Desafio da F.T.M.O
