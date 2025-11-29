СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Patrick challenge
Patrick Domingues Santos

Patrick challenge

Patrick Domingues Santos
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
FTMO-Server4
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
14 (41.17%)
Убыточных трейдов:
20 (58.82%)
Лучший трейд:
126.20 USD
Худший трейд:
-234.36 USD
Общая прибыль:
649.64 USD (20 734 pips)
Общий убыток:
-956.59 USD (111 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (157.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.17 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
56.61%
Макс. загрузка депозита:
26.90%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
16 (47.06%)
Коротких трейдов:
18 (52.94%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-9.03 USD
Средняя прибыль:
46.40 USD
Средний убыток:
-47.83 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-220.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-418.77 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.31 USD
Максимальная:
609.25 USD (5.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.96% (608.39 USD)
По эквити:
1.65% (162.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
US100.cash 8
AUDUSD 4
EURUSD 4
NZDUSD 3
USDJPY 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89
US100.cash -168
AUDUSD -76
EURUSD -82
NZDUSD -109
USDJPY 29
AUDCHF 11
NZDCHF 7
CADJPY 37
BTCUSD -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.7K
US100.cash -7.8K
AUDUSD -549
EURUSD -771
NZDUSD -795
USDJPY 504
AUDCHF 92
NZDCHF 62
CADJPY 581
BTCUSD -86K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.20 USD
Худший трейд: -234 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +157.98 USD
Макс. убыток в серии: -220.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Desafio da F.T.M.O
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 02:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 01:49
Share of trading days is too low
2025.12.03 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.29 22:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 22:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 22:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.29 22:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 22:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Patrick challenge
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
9.7K
USD
4
0%
34
41%
57%
0.67
-9.03
USD
6%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.