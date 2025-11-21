- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
48 (84.21%)
亏损交易:
9 (15.79%)
最好交易:
5.94 USD
最差交易:
-20.09 USD
毛利:
79.47 USD (3 066 pips)
毛利亏损:
-33.90 USD (937 pips)
最大连续赢利:
19 (45.98 USD)
最大连续盈利:
45.98 USD (19)
夏普比率:
0.26
交易活动:
24.48%
最大入金加载:
98.69%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.55
长期交易:
56 (98.25%)
短期交易:
1 (1.75%)
利润因子:
2.34
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
1.66 USD
平均损失:
-3.77 USD
最大连续失误:
3 (-29.38 USD)
最大连续亏损:
-29.38 USD (3)
每月增长:
8.04%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.38 USD (8.15%)
相对跌幅:
结余:
5.21% (29.38 USD)
净值:
11.34% (59.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|32
|GBPUSDm
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYm
|23
|GBPUSDm
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYm
|379
|GBPUSDm
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.94 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.98 USD
最大连续亏损: -29.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Asia Scalper
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
453
USD
USD
7
96%
57
84%
24%
2.34
0.80
USD
USD
11%
1:200