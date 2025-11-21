- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
47 (85.45%)
Убыточных трейдов:
8 (14.55%)
Лучший трейд:
5.94 USD
Худший трейд:
-20.09 USD
Общая прибыль:
78.00 USD (2 920 pips)
Общий убыток:
-33.55 USD (902 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (45.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.98 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
18.67%
Макс. загрузка депозита:
98.69%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
54 (98.18%)
Коротких трейдов:
1 (1.82%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.66 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.38 USD (3)
Прирост в месяц:
8.12%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.38 USD (8.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.21% (29.38 USD)
По эквити:
11.34% (59.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|32
|GBPUSDm
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYm
|23
|GBPUSDm
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYm
|379
|GBPUSDm
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
