トレード:
58
利益トレード:
49 (84.48%)
損失トレード:
9 (15.52%)
ベストトレード:
5.94 USD
最悪のトレード:
-20.09 USD
総利益:
80.84 USD (3 203 pips)
総損失:
-33.90 USD (937 pips)
最大連続の勝ち:
19 (45.98 USD)
最大連続利益:
45.98 USD (19)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
24.48%
最大入金額:
98.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
57 (98.28%)
短いトレード:
1 (1.72%)
プロフィットファクター:
2.38
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
1.65 USD
平均損失:
-3.77 USD
最大連続の負け:
3 (-29.38 USD)
最大連続損失:
-29.38 USD (3)
月間成長:
8.36%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29.38 USD (8.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.21% (29.38 USD)
エクイティによる:
11.34% (59.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|32
|GBPUSDm
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYm
|23
|GBPUSDm
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYm
|379
|GBPUSDm
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.94 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +45.98 USD
最大連続損失: -29.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
7
96%
58
84%
24%
2.38
0.81
USD
USD
11%
1:200